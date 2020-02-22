Игорь Дивеев: «Хотел пробить с левой, но передумал, ударил с правой. Получилось красиво»
ЦСКА в товарищеском матче победил швейцарский «Рапперсвиль» со счетом 3:0. Один из голов забил защитник Игорь Дивеев.
— Очередная победа в Кампоаморе. Что скажешь об игре?
— Матч был непростой, в первом тайме забили только один гол, у соперника тоже были моменты. И во втором тайме игра была равная, но мастерство победило (смеется). На самом деле мы просто реализовали свои моменты, а они нет, — цитирует игрока официальный сайт москвичей.
— В эпизоде с твоим голом точно было стопроцентное мастерство. Как вдохновился на такой проход?
— Не знаю, просто перехватил мяч и пошел вперед. Кучай прострелил Яке, Яка поставил мяч мне под удар, я забил. Случайность (смеется).
— Не похоже, потому что бил шведой, на исполнение.
— Хотел пробить с левой, но передумал, ударил с правой. Получилось красиво.
— На этих сборах мы не забиваем меньше двух мячей за матч. О чем это говорит?
— О том, что реализация стала выше, вся команда начала забивать. Поэтому и получается каждый раз два гола или больше.
Обзор матча #ЦСКАрапперсвиль с голами Дивеева, Марадишвили и Гогуа: https://t.co/NZ6C7IPvZY— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 21, 2020
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-diveev-khotel-probit-s-levoy-udaril-s-pravoy-poluchilos-krasivo/