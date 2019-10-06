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Игорь Черевченко: «Вопросов к судьям нет»

6 октября 2019, 16:32
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Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко оценил судейство после поражения в матче 12-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:2).

— Хочу поздравить «Локомотив» с победой, пожелать успехов в Лиге чемпионов. По игре — плохо начали, пропустили быстрый гол. Начинать матч при счете 0:1 в такими командами не очень хорошо.

— Испытывали ли особенные чувства, вернувшись на стадион «Локомотива»?

— Мне всегда приятно, как к себе домой приезжаю. Очень рад находиться здесь.

— Есть ли у вас вопросы к судейству?

— Нет, никаких вопросов к судьям нет.

— Как вы увидели эпизод с отмененным голом Ломовицкого?

— Сейчас с Гильерме поговорю, он расскажет. (Юлия Яковлева)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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