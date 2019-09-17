Игорь Черевченко: «Ломовицкому есть что доказать, есть кому доказать»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о полузащитнике Александре Ломовицком, который выступает за тульский клуб на правах аренды из «Спартака».

— Ломовицкий к нам пришел, потренировался один день, сразу вышел в основном составе, — сказал Черевченко в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «России 24?. — Может не все получается, но он отдается игре», бьется за новую команду, в этом вопросов не может быть. Вижу, глаза горят, ему есть что доказать, есть кому доказать. Может вернуться в «Спартак» основным игроком, у него все есть для этого.

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