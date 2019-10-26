Игорь Черевченко: «Календарь «Арсенала»? Рано или поздно придется со всеми играть»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал ничью с «Ахматом» в 14-м туре РПЛ. Грозненцы открыли счет на 20-й минуте, тульский клуб забил ответный мяч во втором тайме.

— Прибавили в скорости, движении. В перерыве был жесткий разговор, — сказал Черевченко в эфире «Матч премьер». — Чуть прибавили, все стало получаться, пришли голевые моменты. Мы игру лучше до гола со стандарта.

Ненужная замена Комбарова подпортила нам планы. Но те, кто вышли на замену, усилили игру.

— У вас сложный календарь «Спартак», «Локомотив», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар»

— Как быть? Выходить и играть. Рано или поздно придется со всеми играть. Не мы первые, не мы последние.