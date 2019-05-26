Игорь Черевченко: "Есть опасения, что придется собирать "Арсенал" заново"

Главный тренер "Арсенала" прокомментировал ничейный матч с "Динамо" (3:3) в 30-м туре премьер-лиге.

– Праздник получился, шесть голов зрители увидели. По игре могу сказать, что "Динамо" был получше, помобильней в первом тайме. Пришлось внести коррективы в перерыве. Когда они увеличили скорость, у нас возникали проблемы. И, соответственно, наоборот: когда мы играли быстрее, проблемы были уже у них.

– Подведите итоги сезона, они для "Арсенала" замечательные.

– О сезоне много говорить не надо. Удачный сезон для "Арсенала", для всей Тульской области. Сейчас отдохнем три недели и будем готовиться к новому сезону. По футболистам скажу так: пока ведутся разговоры с теми клубами, которым наши футболисты принадлежат. В ближайшие 10 дней будет полная информация.

– Нет опасений, что этот "Арсенал" придется перестраивать в межсезонье?

– Опасения у любого тренера есть. Это настораживает конкретно меня: есть налаженные игровые связи между футболистами. Если уйдет большое количество игроков, придется собирать команду заново. Тем более, летняя пауза очень короткая... (Александр Рогулев)

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