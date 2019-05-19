Игорь Черевченко: "Есть наметки на следующий сезон, но мы не можем покупать игроков"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал поражение от "Краснодара" (0:3) в матче 29-го тура РПЛ. Тульский клуб займет в чемпионате шестое место и попадет в еврокубки, если "Локомотив" победит "Ростов" в финале Кубка России.

- Это футбол. Бывает и такое. Были ошибки, причем грубые. Самое неприемлемое - когда со своего углового можно получить гол в свои ворота. Это меня немножко удивило. Плюс они свои моменты забили. У нас тоже были подходы, но в завершающей стадии не хватало.

- Не было ли у команды ощущения выполненной задачи и у арендованных игроков "чемоданного настроения"?

- Нет, на поле было видно, что у ребят горели глаза. Но не буду лукавить в подсознании все равно это есть. Может, это одна из проблем.

Отсутствие Джорджевича - это проблема для нас. Как и отсутствие Бакаева. У нас не такой огромный выбор футболистов, чтобы делать равноценные замены. Хотя любой может выйти и показать максимум.

На следующий сезон уже есть наметки по игрокам, но проблема, что мы не можем купить игроков, кажется, единственные в премьер-лиге. Но выйдем в еврокубки - другая ситуация будет. (Артем Агапов)