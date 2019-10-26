Игорь Черевченко: «6 туров, набрано 2 очка. Волей-неволей думаешь об этом»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко перед матчем 14-го тура чемпионата России с «Ахматом».

— 6 туров, набрано 2 очка. Проблем в связи с этим нет, но статистика неприятная, — заявил Черевченко в эфире «Матч Премьер». — Волей-неволей думаешь об этом. Стараемся отвлечь игроков от негатива. Сами попали в эту ситуацию, сами и будем выходить.

В ворота сегодня встанет Егор Шамов, потому что я прислушался к тренеру по вратарям, который видит их работу ежедневно. Мы пообщались с ним и решили сменить первого номера. Шамову уже не 18 лет, он готов играть. У нас сегодня ряд изменений в основе — во-первых, мы отталкиваемся от соперника, плюс хотим дать шанс тем, кто меньше играет.

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