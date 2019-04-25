Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов ​надеется на справедливое решение Пресненского суда Москвы по делу о двух драках в центре столицы с участием полузащитника "Краснодара", Александра Кокорина, брата форварда "Зенита" Кирилла и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

– Сегодня первая возможность высказаться Мамаеву, расскажите какова его позиция?

– Сегодня предстоит важная апелляционная дата заседания. Основной посыл такой, что сторона обвинения пытается доказать того, чего не было. Подсудимые будут пытаться обращать на это внимание, и опровергать надуманные обвинения прокуроров. Изначально по делу доводы нашей стороны были достаточно полными. Указывали на те обстоятельства, которые реально имели место быть. Вчера удалось нам встретиться с Пашей, немного пообщаться и обсудить нашу позицию. Раскрывать тактику пока не хотелось бы. На суде все увидите.

– Как с настроением у ребят?

– Настроение сложно назвать положительным, сказывается каждодневные судебные заседания. Но они в тонусе, и готовы давать показания. Есть жалоба у одного из подсудимых, которая может помешать дать нормальные показания. Окончание процесса не за горами и суд должен дать нормальную оценку тому, что было, а не доверять ложным доводам стороны обвинения. (Арман Мкртчян)

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live