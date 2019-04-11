Игорь Безденежных: "Вернблум - самый противный футболист, с кем доводилось играть"

Полузащитник "Уфы" Игорь Безденежных назвал самого неприятного игрока, против которого ему приходилось действовать. По словам футболиста, им был экс-хабвек ЦСКА Понтус Вернблум.

– С каждым играть по-своему тяжело, – цитирует gorobzor.ru Безденежных. – Наверное, Вернблум. Он самый противный игрок, с кем доводилось играть. Кажется, что не только я так считаю. Он действительно, если можно так сказать, мерзкий игрок.

– Мерзкий в плане игры?

– Да, он может исподтишка ударить, провоцирует часто. У меня примерно такой же стиль игры, могу также врезать или еще что-то, но в пределах разумного. С Вернблумом каждый стык может закончиться травмой.