Акинфеев удивлен словами Игнашевича. Защитник критиковал вратаря за эгоизм

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что удивлен заявлением бывшего партнера по клубу и сборной Сергея Игнашевича. Также он ответил на вопрос, не жалеет ли о том, что не перешел в зарубежный клуб.

– Нет такого, чтобы я заставлял себя что-то делать из-под палки. Вот, например, я всегда говорил, что не очень люблю тренироваться. А в последнее время мне, наоборот, стал гораздо больше нравиться этот процесс, – цитирует Акинфеева "Чемпионат". – Я понимаю, что мне уже 33 года и рано или поздно моя игровая карьера будет потихоньку закругляться. Это дает внутренний толчок. Хочется еще понаслаждаться жизнью в футболе. Можно, конечно, механически выполнять свою работу, а все свободное время сидеть на диване. Но мне так не нравится.

– Сергей Игнашевич сказал следующее: "Акинфеева не интересовал результат. Его интересовала своя надежная игра и ноль пропущенных мячей. Если команда не пропускала, он был самым счастливым человеком. А если побеждали 2:1 или 3:1, радовались все, кроме него".

– Я читал это интервью. Был немного удивлен. Я в интервью не позволяю говорить подобных вещей о коллегах. Я, наоборот, всех хвалю. Не очень понимаю, когда кто-то говорит за меня.

– Значит, это не так?

– Раньше, может, так и было. Но сейчас – нет. Более того, я сейчас вообще не обращаю внимания на людей, которые пытаются что-то говорить со стороны. Работа, тренировки – вот это первично, а не чьи-то слова.

– Ни разу не задумывались: что было бы, если бы уехал за рубеж?

– Я никогда не заморачиваюсь на тему: что могло бы случиться, поступи я по-другому. Всегда найдётся куча советчиков. Некоторые говорили: он испугался ехать. Окей, пусть будет "я испугался". Хочется сказать им всем: "Да, вы правы. Главное – отстаньте от меня". Глобально я ни о чем не жалею. Возможно, были отдельные жизненные эпизоды, когда стоило поступить по-другому. Но в том, что касается карьеры, я, как мне кажется, был прав.

33-летний Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. Вместе с командой он шесть раз выигрывал чемпионат России и кубок страны, семь раз побеждал в Суперкубке России. Победитель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.

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