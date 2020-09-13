Игорь Акинфеев: «Гол Понсе? Какая разница, счет 3:1, это самое главное»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, получивший статуэтку лучшего игрока встречи, подвел итоги матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:1).

— Все эти статуэтки остаются в клубе, домой ко мне они не уезжают, — сказал Акинфеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Главное — результат на поле. Мне очень понравился нерв матча, моменты, голы, эмоции. Наверное, если бы был полный стадион, эмоций было бы больше. С другой стороны, теперь надо идти дальше.

— Гол Понсе был берущийся?

— Какая разница теперь? 3:1 счет, это самое главное.