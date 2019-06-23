Игнатьев возобновил тренировки с "Локомотивом"

Защитник Владислав Игнатьев присоединился к "Локомотиву", который проводит сборы в Австрии, информирует официальный сайт москвичей. 32-летний россиянин пропустил последние игры чемпионата России из-за повреждения коленного сустава.

В прошедшем сезоне Игнатьев провел 37 матчей за "Локомотив", забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ротенберг, Коченков, Игнатьев и Коломейцев продлили контракты с "Локомотивом"