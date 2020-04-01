Игнатьев составил сборную мечты из тех, с кем играл на поле. В нее вошли Игорь Денисов, Cмолов и Жоаузинью
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев составил команду мечты из футболистов, c которыми выходил вместе на поле на протяжении своей карьеры.
Он включил в нее следующих игроков: вратаря Маринату Гильерме, защитников Виталия Денисова, Яна Дюрицу, Ведрана Чорлуку, Владислава Игнатьева, полузащитников Алексея Миранчука, Игоря Денисова, Гжегожа Крыховяка, Жоаузинью, а также нападающих Джефферсона Фарфана и Федора Смолова.
— Моя команда хорошо смотрелась бы в чемпионате Франции, — прокомментировал в интервью клубному телевидению свой выбор Игнатьев.
? «Моя команда хорошо смотрелась бы в чемпионате Франции»— «Локомотив» ? #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) April 1, 2020
Влад Игнатьев составил свою команду мечты из игроков, с которыми он играл в одном клубе на протяжении карьеры — смотри новый выпуск #DREAM TEAM от #LOKO TV pic.twitter.com/1KbYwVTCfQ