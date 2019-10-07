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Игнатьев считает, что у «Локомотива» будет больше сил после вылета из Кубка

06:48
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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев оценил игровой отрезок, в котором москвичи провели 7 матчей за 23 дня. Они лидируют в турнирной таблице РПЛ.

— Считаю, что это был удачный отрезок для «Локомотива», — цитируют «Известия» Игнатьева. — Набрали максимальное количество очков в чемпионате России. Единственно, обидно, что не смогли пройти «Балтику» в Кубке. Но теперь у нас должно быть больше сил на Лигу чемпионов и чемпионат России.

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