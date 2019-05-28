Игнашевич покинул ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич принял решение покинуть клуб. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

С 2004-го по лето 2018-го Игнашевич защищал красно-синие цвета в качестве футболиста. Он провел 541 матч в составе армецев, забил 46 голов. Он также закрепил за собой статус самого результативного защитника отечественного футбола.



В сезоне-2018/2019 Игнашевич входил в тренерский штаб молодежной команды, которая завоевала в своем первенстве золотые медали.

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