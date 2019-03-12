Игнашевич может стать кандидатом на пост главного тренера "Оренбурга". Инсайд Симонова

Главным тренером "Оренбурга" в случае отставки Владимира Федотова может стать работающий в структуре ЦСКА Сергей Игнашевич. Об этом в эфире на YouTube-канале "СЭ" сообщил наш обозреватель Дмитрий Симонов.

- Я свечку не держал, но в футбольных кулуарах ходят разговоры о том, что в том случае, если в "Оренбурге" все-таки решатся сменить тренера, могут быть рассмотрены не те кандидатуры, которые всплывали (тот же Массимо Каррера, папа Романа Еременко Алексей, который работает в Финляндии). Называется супернеожиданная фамилия Сергея Игнашевича, - сказал Симонов. – Напомню, что Игнашевич завершил карьеру и сейчас работает в дубле ЦСКА, но не главным тренером. Известно, что Игнашевич хотел бы заниматься тренерской карьерой. Более того, по моей информации, в какой-то момент могло рассматриваться его вхождение в штаб Сергея Семака. Мне кажется, по своему складу, по ментальности Игнашевич вполне может быть полноценным главным тренером. Думаю, что у него есть амбициозные цели в плане собственной тренерской карьеры. Пока он присматривается, привыкает к роли тренера. Да, это будет шок-назначение. У него нет полноценного тренерского опыта, в отличие от Сергея Семака, который был помощником того же Спаллетти.

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