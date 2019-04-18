Игбун получил статуэтку лучшего игрока марта в "Уфе"

Нападающий "Уфы" Силвестр Игбун получил статуэтку лучшего игрока марта команды по версии болельщиков, информирует официальный Твиттер клуба. В четырех матчах марта 28-летний нигериец забил три мяча.
В текущем сезоне Игбун принял участие в 26 играх "Уфы", забил 7 голов и отдал три голевые передачи.
"Уфа" занимает 14-е место с 21 очками в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч башкирцы проведут с "Арсеналом", 20 апреля, начало – в 11.30 (мск).
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
Сильвестр Игбун получил статуэтку за лучшего игрока марта по версии болельщиков! pic.twitter.com/Oh88f3CA7c– ФК УФА (@UfaFc) 18 апреля 2019 г.
Опрос
"Спартак" еще может стать чемпионом в сезоне-2018/19?
Загрузка...