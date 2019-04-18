Игбун получил статуэтку лучшего игрока марта в "Уфе"

Нападающий "Уфы" Силвестр Игбун получил статуэтку лучшего игрока марта команды по версии болельщиков, информирует официальный Твиттер клуба. В четырех матчах марта 28-летний нигериец забил три мяча.

В текущем сезоне Игбун принял участие в 26 играх "Уфы", забил 7 голов и отдал три голевые передачи.

"Уфа" занимает 14-е место с 21 очками в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч башкирцы проведут с "Арсеналом", 20 апреля, начало – в 11.30 (мск).

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