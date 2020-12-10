Игбун ответил на вопрос, готов ли он сыграть с «Зенитом»

Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал о своей готовности перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 12 декабря в Санкт-Петербурге.

— На протяжении двух месяцев я не играл, — сказал Игбун на предматчевой пресс-конференции. — Я был очень расстроен, потому что не мог помочь своей команде. Основная моя задача сейчас — набрать форму, чтобы быть полезным для команды, которая в последних матчах очень хорошо играла в нападении. Мне нужен шанс, чтобы проявить себя.

В сезоне-2020/21 Игбун провел 10 матчей за «Динамо». На счету 30-летнего нигерийца 1 гол.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет в субботу, 12 декабря. Начало — в 19.00 (мск).

(Олег Кошелев)