Игбун ответил на вопрос, готов ли он сыграть с «Зенитом»
Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал о своей готовности перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 12 декабря в Санкт-Петербурге.
— На протяжении двух месяцев я не играл, — сказал Игбун на предматчевой пресс-конференции. — Я был очень расстроен, потому что не мог помочь своей команде. Основная моя задача сейчас — набрать форму, чтобы быть полезным для команды, которая в последних матчах очень хорошо играла в нападении. Мне нужен шанс, чтобы проявить себя.
В сезоне-2020/21 Игбун провел 10 матчей за «Динамо». На счету 30-летнего нигерийца 1 гол.
Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет в субботу, 12 декабря. Начало — в 19.00 (мск).
(Олег Кошелев)
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