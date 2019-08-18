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Игбун открыл счет в матче с «Ростовом». Песьяков жестко врезался в форварда «Уфы»

18 августа 2019, 17:10
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Нападающий «Уфы» Силвестр Игбун забил гол на 40-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Ростова».

Защитник уфимцев Александр Пуцко сделал заброс со своей половины поля в чужую штрафную. Игбун обогнал пару защитников, опередил вышедшего навстречу голкипера «Ростова» Сергея Песьякова и пробил по пустым воротам, получив удар от вратаря. 28-летнему нигирийцу пришлось оказать медицинскую помощь после столкновения с российским футболистом.

Главный арбитр встречи Евгений Турбин показал желтую карточку Песьякову за этот фол.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Уфа» — «Ростов».

Уфа — Ростов

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