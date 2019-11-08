Игбун не прилетел с «Динамо» в Казань на матч с «Рубином»

«Динамо» прибыло в Казань, где сыграет с «Рубином» в рамках 16-го тура чемпионата России. Как сообщил московский клуб в Twitter, в столицу Татарстана прилетело 22 игрока. В списке отсутствует лучший игрок команды в сентябре форвард Силвестр Игбун.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — Антон Шунин, Игорь Лещук;

защитники — Сергей Паршивлюк, Владимир Рыков, Константин Рауш, Роман Нойштедтер, Григорий Морозов, Роман Евгеньев, Заурбек Плиев, Иван Ордец, Игорь Калинин;

полузащитники — Артур Юсупов, Мигел Кардозу, Оскар Хильемарк, Себастьян Шиманьски, Антон Соснин, Вячеслав Грулев;

нападающие — Кирилл Панченко Рамиль Шейдаев, Николай Обольский, Максимилиан Филипп, Клинтон Нжи.

Матч между «Рубином» и «Динамо» пройдет 9 ноября и начнется в 14:00 мск.

#Динамо прибыло в Казань в составе делегации из 22х футболистов: Шунин, Лещук (вратари), Паршивлюк, Панченко, Плиев, Шейдаев, Рыков, Юсупов, Рауш, Морозов, Кардозу, Н'Жи, Филипп, Нойштедтер, Ордец, Хильемарк, Шиманьски, Соснин, Евгеньев, Грулёв, Калинин, Обольский pic.twitter.com/vBdif3wKkP — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) November 8, 2019

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