РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Идову провел баттл с самим собой в стиле «Бесславных ублюдков»

19 февраля 2020, 21:45
Теги:

«Локомотив» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видео баттла защитника Брайна Идову с самим собой в стиле фильма «Бесславные ублюдки».

В этом сезоне 27-летний защитник сыграл за железнодорожников в 15 матчах.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир