Идову провел баттл с самим собой в стиле «Бесславных ублюдков»
19 февраля 2020, 21:45
«Локомотив» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видео баттла защитника Брайна Идову с самим собой в стиле фильма «Бесславные ублюдки».
В этом сезоне 27-летний защитник сыграл за железнодорожников в 15 матчах.
Такого вы ещё не видели ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) February 19, 2020
Баттл года: Брайан Идову ? Брайан Идову
В общем, нет времени объяснять, просто посмотрите новый ролик от «Локо ТВ» ?
Полная версия ? https://t.co/KjDf3ijAdO
Спойлер: победил Брайан Идову ? pic.twitter.com/PxTuV75d2p
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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