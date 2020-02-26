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Ибраим Ба: «Удержать «Сочи» в элите российского футбола — достойная мотивация для Рами»

03:49

Экс-полузащитник сборной Франции Ибраим Ба считает, что защитнику Адилю Рами достаточно мотивации, чтобы помочь «Сочи»? сохранить прописку в РПЛ.

— У Адиля был тяжелый период в карьере, — цитируют «Известия» Ба. — Но я верю, что он еще не сказал своего последнего слова в большом футболе. Он перешел в последний клуб чемпионата России, но если эта команда готова предоставить все условия и ее можно назвать интересным вызовом для Рами, то почему нет? Сохранил ли он мотивацию? Лучше узнать у самого Адиля. Я верю, что попробовать удержать «Сочи» в элите российского футбола — достойная мотивация для него.

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