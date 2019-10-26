И.о. главного тренера «Тамбова»: «За четыре дня ничего не изменишь, мы строили эту команду вместе с Григоряном»

И.о. главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин в преддверии матча 14-го тура с «Уфой» отметил, что понимает: соперник — команда с жесточайшей дисциплиной.

— В команде нормальная рабочая обстановка, — сказал Первушин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Никто не собирается сдаваться. Каждая игра теперь для нас как кубковая. Будем бороться. «Уфа» — очень очень организованная, тренерская команда с жесточайшей дисциплиной. Изменения? — За четыре дня ничего не изменишь, мы с Александром Григоряном строили эту команду вместе.

Матч «Тамбов» — «Уфа» стартует в субботу 26 октября в 14.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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