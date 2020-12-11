Худяков сообщил, что игроки «Тамбова» будут продолжать бойкотировать матчи
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что игроки клуба будут продолжать бойкотировать матчи РПЛ из-за долгов по зарплате.
Перед матчем 17-го тура чемпионата России «Спартак» — «Тамбов» (5:1) также сообщалось, что футболисты будут игнорировать эту встречу, однако большинство из игроков основного состава попало в заявку.
— Скорее всего, и дальше будет бойкот, потому что руководитель нашего региона на связь не выходит, — цитирует «Коммерсант» Худякова. — Ситуация не меняется.
13 декабря состоится матч 18-го тура Тинькофф РПЛ между «Тамбовом» и «Рубином». Начало — в 14.00 по московскому времени.
Задолженность клуба по заработной плате в период с сентября по октябрь 2020 года составляет 117 984 534,72 рублей. Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по статье, предусмотренной ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права»).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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