"Хотелось бы красиво проводить Калачева". Карпин - о матче с "Зенитом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед матчем 29-го тура премьер-лиги против "Зенита" заявил, что его команда хочет красиво проводить хавбека Тимофея Калачева. Эта встреча станет для полузащитника прощальной.

- Психологической ямы у "Ростова" не было, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер". - Результаты хотелось бы видеть получше. Мы на Кубок большие надежды возлагали, но жизнь продолжается. После падения надо вставать. Надо все это забыть уже.

Мотивация на этот матч? Мы хотим выиграть каждую игру. Надеюсь, придет много болельщиков. Это прощальный матч Тимофея Калачева. Хотелось бы его красиво проводить.

"Ростов" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.

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