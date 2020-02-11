Хорен Байрамян: «Тренерский штаб с каждым годом развивается, второй сбор в этот раз был тяжелее»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян подвел итоги второго сбора команды.

— Второй сбор в этот раз был тяжелее, — цитирует Байрамяна официальный сайт клуба. — Тренерский штаб с каждым годом развивается, они меняют, корректируют нашу подготовку. Я привык всегда, что первый сбор сложнее. Но на нем мы больше работали над силой, в тренажерном зале, а здесь уже интенсивность пошла, поэтому больше устаешь. Зато больше времени проводим на поле, а это здорово.

— Как вам завершившийся турнир в Катаре?

— Хороший турнир, играют ведущие российские клубы, крепкий «Партизан». Все достойные, сильные соперники, плюс мы друг друга все знаем, приятно играть. Это чуть больше, чем товарищеский матч. Все-таки турнир, а участвовать в любом турнире всегда приятнее, чем просто в товарищеской игре. Поэтому я вижу только плюсы.

— Близка ли была атмосфера к официальным играм?

— Не сказал бы. К официальной игре идет совсем другая подготовка. Конечно, с одной стороны ты профессионал и должен каждую игру выходить и показывать свой максимум. Но все-таки мы понимаем, что сезон важнее, официальные игры важнее, поэтому атмосфера отличается.

— Болельщики очень ждут рестарта сезона. Вы тоже соскучились?

— Всем болельщикам передаю большой привет. Осталось совсем чуть-чуть потерпеть. Мы подготовимся по максимуму, чтобы радовать вас. Всех люблю и обнимаю.