10:50 30 января | Футбол — РПЛ

Хорен Байрамян: "Побоялся лететь на повторный просмотр в "Парму"

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Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян испытывает небольшое сожаление о том, что в 17-летнем возрасте, будучи игроком "Ростова"​, не решился попробовать свои силы на просмотре в "Парму", сообщает Youtube-канал казанской команды.

– Было время, когда в 17 лет я полетел на просмотр в Италию в "Парму". Потом вернулся в "Ростов" и итальянцы приглашали повторно к себе. А я побоялся туда лететь без семьи, не зная языка. Если бы я вернул время, то, наверное, поступил бы иначе. Но это не супер-сожаление, – сказал Байрамян в интервью пресс-службе "Рубина".

 

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