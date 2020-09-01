Хомуха назвал главное разочарование и открытие нового сезона

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха признался, что на старте сезона в Тинькофф-РПЛ его разочаровал «Краснодар». Открытием он назвал «Сочи».

— Для меня «Сочи» — главное открытие со знаком «плюс», — цитируют «Известия» Хомуху. — Команда достаточно уверенно стартовала, набрала почти максимум возможных очков и может еще прибавить после перерыва на игры сборных. Возможно, до конца трансферного окна сочинцам нужно будет усилиться. Все-таки перед сезоном ушли такие мастера, как Кокорин и Мостовой, игравшие ключевые роли в игре команды. Но одной из таких замен должен стать Попов. И, возможно, придет кто-то еще, тогда «Сочи» может надолго задержаться в верхней части таблицы.

«Краснодар» для меня — главное разочарование старта сезона. Команда потеряла очень много очков, имея довольно хороший подбор игроков и поставленную игру. Но постоянные ошибки вновь приводят ее к осечкам. И в очередной раз происходит ситуация, когда клуб, вроде бы готовый к большим свершениям, допускает отставание от конкурентов. У «Локомотива» дела не лучше, но их неудачи можно оправдать травмами Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, людей, игравших существенную роль в команде.