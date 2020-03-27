«Холоп» и «Спартак». Что рекомендует посмотреть Кокорин
Российские футболисты поделились своими советами, чем можно заняться во время карантина.
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин посоветовал фильм «Холоп», сериал «Спартак: Кровь и песок», книгу «Граф Монте-Кристо», YouTube-шоу «КраСава», песни Егора Крида, а в качестве хобби — «играть в футбол дома, если не жалко предметов».
Зелимхан Бакаев, «Спартак»: фильм «Гладиатор», сериал «Острые козырьки», книга «Из тьмы веков», YouTube-канал «Спартака», а также изучение иностранных языков.
Александр Ерохин, «Зенит»: фильм «Остров проклятых», сериал «Мир Дикого Запада», книга «Три товарища», YouTube-канал Антона Птушкина, песни группы «Звери».
Владимир Обухов, «Тамбов»: фильм «Гнев», сериал «Во все тяжкие», книга «Шантарам», YouTube-шоу «Вдудь», песни Kygo.
Вячеслав Кротов, «Уфа»: фильм «Джентльмены», сериал «Власть в ночном городе», книга «Khabibtime», YouTube-шоу «Топлес», песни Skepta.
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https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24687.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=futbolisty-tinkoffrpl-prodolzhayut-zabot