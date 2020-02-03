«Холодная месть». Что игроки ЦСКА сделали со своим тренером по физподготовке?

ЦСКА в своем официальном Twiiter опубликовал фотографию, на которой запечатлены игроки армейской команды, которые готовятся опустить в мини-бассейн со льдом тренера по физподготовке.

В продолжение второго сбора в Кампоаморе ЦСКА ждут товарищескте матчи с «Норшелланном» (5 февраля), «Оддом» (8 февраля) и «Зенитом» (9 февраля).