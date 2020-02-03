«Холодная месть». Что игроки ЦСКА сделали со своим тренером по физподготовке?
3 февраля 2020, 21:35
ЦСКА в своем официальном Twiiter опубликовал фотографию, на которой запечатлены игроки армейской команды, которые готовятся опустить в мини-бассейн со льдом тренера по физподготовке.
В продолжение второго сбора в Кампоаморе ЦСКА ждут товарищескте матчи с «Норшелланном» (5 февраля), «Оддом» (8 февраля) и «Зенитом» (9 февраля).
Холодная месть ? #Кампоамор2020?? pic.twitter.com/kCVqd9pg4E— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 3, 2020
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