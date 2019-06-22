13:58 22 июня | Футбол — РПЛ

Хоккейный "Спартак" поздравил футбольный после разгрома "Сочи"

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Хоккейный "Спартак" в Твиттере поздравил футбольных одноклубников с разгромной победой над "Сочи" в первом товарищеском матче нового сезона (7:1).

В составе "Спартака" отличились Луиз Адриану (дважды), Солтмурад БакаевАлександр ЛомовицкийЗе Луиш (с пенальти), Максим Глушенков и Георгий МелкадзеАяз Гулиев не реализовал пенальти. У "Сочи" единственный гол с пенальти забил Анатолий Катрич.

"Спартак" разгромил "Сочи", Адриану оформил дубль // 
"Спартак" опять подозрительно хорош. Только нужен плеймейкер

 

 

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