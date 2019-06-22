Хоккейный "Спартак" поздравил футбольный после разгрома "Сочи"

Хоккейный "Спартак" в Твиттере поздравил футбольных одноклубников с разгромной победой над "Сочи" в первом товарищеском матче нового сезона (7:1).
В составе "Спартака" отличились Луиз Адриану (дважды), Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий, Зе Луиш (с пенальти), Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе. Аяз Гулиев не реализовал пенальти. У "Сочи" единственный гол с пенальти забил Анатолий Катрич.
"Спартак" разгромил "Сочи", Адриану оформил дубль //
"Спартак" опять подозрительно хорош. Только нужен плеймейкер
Хоккейный счёт 👍🏻— Spartak Moscow (@spartak_hc) June 22, 2019
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