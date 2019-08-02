Хохлов считает, что у "Спартака" могут быть глобальные изменения в составе

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед матчем 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от встречи. Игра пройдет 3 августа на стадионе "Открытие Арена".

– Понимаем, что изменения глобальные могут быть у "Спартака". Кто будет играть у красно-белых? Предполагаем. Прежде всего, нужно отталкиваться от своей игры. Не знаю, смогут ли они заявить Шюррле. "Динамо" думает не об этом, а о подготовке к предстоящей игре, – сказал Хохлов в интервью клубному YouTube-каналу "Динамо".

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020