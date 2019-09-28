Хохлов объяснил, почему Филипп и Нжи остались в запасе на матч с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов перед матчем 11-го тура с «Ростовом» рассказал, почему новички клуба Максимилиан Филипп и Клинтон Нжи остались в запасе.

— У Нжи была микротравма, и пока он полностью не восстановился, — заявил Хохлов в эфире канала «Матч Премьер». — Он может выйти на поле, но не в основе. Филипп тяжело набирает форму, очень медленно, думали, процесс будет быстрее. После поражений всегда тяжелее восстанавливаться. Но у нас такой график, что думать, размышлять нельзя — нужно сразу переключаться, забывать и идти только вперед.

Когда команда закрывается, тяжело вскрывать ее защиту. «Ростов» играет сам и другим позволяет. Мы готовились к этой игре, разобрали их досконально.

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