Хохлов надеется, что Грулев привыкнет играть в центре нападения

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после разгромной победы над словенским "Рударом" (3:0) оценил уровень подготовки московской команды. В той игре голами отметились Самба Соу, Вячеслав Грулев и Федор Черных.

– На данном этапе подготовки это тот спарринг, который нам нужен. Команда играющая, живая, не просто бегает по полю, а старается комбинировать и играть в футбол.Довольны этим соперником.

Задача была такая, когда под нагрузками ноги плохо бегут, то стараться играть в комбинационный футбол, который нам нужен. Да, тяжело. При этом были свои задачи на игру. Ребята справились со многими вещами.

Грулев на позиции центрального нападающего? Он проводит второй матч в этой роли. Ему не совсем привычна эта позиция, но посмотрим, думаю, что у него должно все получиться в дальнейшем.

Дебют Ивана Ордеца? Он провел только одну тренировку с нами. Учитывая перелет, волнение и прочее, то все нормально. Дальше он будет адаптироваться.

Эпизод с пенальти и сэйв Лещука? В каждой линии и на каждой позиции конкуренция разгорается, – сказал Хохлов в интервью клубной пресс-службе "Динамо".

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