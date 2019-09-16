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«Хохлов — физрук!» Болельщики «Динамо» и их кричалка

16 сентября 2019, 22:55
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В матче 9-го тура чемпионата России «Динамо» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» (0:0). В нынешнем сезоне бело-голубые одержали только две победы и с 10 очками занимают 11-е место в турнирной таблице.

Болельщики «Динамо» выразили недовольство работой главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

«Хохлов — физрук!» — скандировали фанаты на трибунах.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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