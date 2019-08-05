"Хочу принести извинения Шунину". Понсе - о своем жестком фоле в дерби с "Динамо"

Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе после ничейного результата в матче 4-го тура РПЛ с "Динамо" (0:0) принес извинения голкиперу бело голубых Антону Шунину за фол на 35-й минуте встречи.

Понсе был удален с поля после столкновения с Шуниным. Голкипер в прыжке поймал мяч, а Понсе въехал ему ногой в грудь. Главный судья Владислав Безбородов показал нападающему красную карточку.

– Я стараюсь быть всегда первым на мяче. Иногда играю на грани. Видел сегодня фото (вратаря) с последствиями столковения. Клянусь, что ни в коем случае не хотел нанести травму. Хочу принести извинения Антону Шунину. Искренне хотел быть первым в этой ситуации, – сказал Понсе в эфире телеканала "Матч Премьер".

После дерби "Спартак" - "Динамо" в сети появилась фотография торса Шунина со следами от удара Понсе.

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