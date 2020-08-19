Хинкель ответил на вопрос, стоит ли ждать выхода Урунова на замену в матче с «Уфой»
15:48
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ с «Уфой» и рассказал, стоит ли ждать Остона Урунова на поле.
— Чем опасна Уфа? Это будет сложный, очень напряженнный матч. Даже посмотрите на статистику последних встреч — и станет все ясно", — сказал Хинкель в интервью «Матч Премьер». — Ждать ли Урунова на поле? Он уже в заявке, предыдущие две недели он не был готов выйти на поле. Посмотрим, как сложится матч, может, и выйдет.
В матче третьего тура РПЛ Андреас Хинкель будет руководить действиями игроков «Спартака», потому что главный тренер Доменико Тедеско не прилетел в Уфу из-за ангины.
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