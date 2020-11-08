Стали известны составы «Химок» и «Рубина» на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе казанцев с первых минут появится полузащитник Олег Шатов, пропустивший встречу прошлого тура с тульским «Арсеналом» из-за пищевого отравления.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Дядюн, Алиев.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Игнатьев.

Запасные: Ив. Коновалов, Меркулов, Иг. Коновалов, Зуев, Макаров, Климов, Косарев.