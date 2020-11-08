«Химки» — «Рубин»: Шатов вернулся в состав казанцев после отравления
8 ноября 2020, 12:48
Стали известны составы «Химок» и «Рубина» на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе казанцев с первых минут появится полузащитник Олег Шатов, пропустивший встречу прошлого тура с тульским «Арсеналом» из-за пищевого отравления.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Дядюн, Алиев.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Игнатьев.
Запасные: Ив. Коновалов, Меркулов, Иг. Коновалов, Зуев, Макаров, Климов, Косарев.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи