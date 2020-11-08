Полузащитник «Химок» Денис Глушаков упрочил преимущество своей команды в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» — 2:0.

На 69-й минуте встречи Глушаков воспользовался ошибкой вратаря «Рубина» Юрия Дюпина при вводе мяча в игру и отправил мяч в пустые ворота.

Этот гол стал первым для Глушакова в составе «Химок». 33-летний полузащитник перешел в подмосковную команду на правах свободного агента в октябре 2020 года.