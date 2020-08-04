«Химки» расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон

«Химки» объявили о расторжении контракта с главным тренером команды Сергеем Юраном.

— Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном по соглашению сторон, — говорится в заявлении на официальном сайте подмосковного клуба. — Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!

«Химки» по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и выступят в РПЛ в следующем сезоне. Также команда под руководством Юрана дошла до финала Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).