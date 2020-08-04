РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Химки» расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон

12:39
Сергей Юран. Фото "СЭ"
Сергей Юран. Фото "СЭ"
Теги:

«Химки» объявили о расторжении контракта с главным тренером команды Сергеем Юраном.

— Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном по соглашению сторон, — говорится в заявлении на официальном сайте подмосковного клуба. — Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!

«Химки» по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и выступят в РПЛ в следующем сезоне. Также команда под руководством Юрана дошла до финала Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/avgust/khimki-i-sergey-yuran-rastorgli-kontrakt-po-soglasheniyu-storon-/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
95
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир