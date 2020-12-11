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«Химки» — «Арсенал»: составы команд

11 декабря 2020, 18:00
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Стали известны составы «Химок» и «Арсенала» на матч 18-го тура Тинькофф-РПЛ.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Долгов.

Запасные — Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Конате, Алиев.

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Ткачев, Ломовицкий, Чаушич, Костадинов, Мохаммед. Панченко, Джорджевич.

Запасные — Левашов, Григалава, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Пантелеев, Э. Кангва, Хлусевич, К. Кангва, Громыко, Луценко, Аджоев.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Химки — Арсенал Т

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