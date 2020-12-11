«Химки» — «Арсенал»: составы команд
Стали известны составы «Химок» и «Арсенала» на матч 18-го тура Тинькофф-РПЛ.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Долгов.
Запасные — Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Куат, Конате, Алиев.
«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Ткачев, Ломовицкий, Чаушич, Костадинов, Мохаммед. Панченко, Джорджевич.
Запасные — Левашов, Григалава, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Пантелеев, Э. Кангва, Хлусевич, К. Кангва, Громыко, Луценко, Аджоев.
Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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