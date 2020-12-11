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«Химки» — «Арсенал»: прямая трансляция матча в 19.00

11 декабря 2020, 18:30
Игроки ФК «Химки». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки ФК «Химки». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В пятницу, 11 декабря, состоится матч 18-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Арсенал». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге армейцы уверенно обыграли соперника со счетом 2:0.

Следить за матчем «Химки» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Химки» — «Арсенал»

Химки — Арсенал Т

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