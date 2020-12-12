На 43-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Арсенал» (1:0) арбитр Иван Сиденков, дебютировавший в РПЛ, правильно не назначил 11-метровый удар в ворота подмосковной команды, когда в ее штрафной площади упал Георги Костадинов, и случился контакт мяча с правой рукой Егора Данилкина.

11 декабря. Химки. «Химки» — «Арсенал» — 1:0.

В том моменте защитник «Химок» Александр Филин нанес удар по мячу и выбил его из своей штрафной площади. По пути мяч попал в руку его партнера по команде Данилкина, который не имел возможности ее убрать. Насколько мне известно, в таких ситуациях нашим арбитрам дано указание продолжать игру. Так Сиденков и поступил.

Его решение поддержали видеоассистенты Сергей Лапочкин и Андрей Болотенков, которые провели проверку.

11 декабря. Химки. «Химки» — «Арсенал» — 1:0.

Схожий момент входил в видеотест на знание правил игры, который вместе с судьями мы, приехавшие на сбор журналисты, сдавали в Турции в феврале этого года. Тогда я ответил правильно на 19 из 20 вопросов, совершив одну ошибку.

Она касалась момента матча РПЛ предыдущего сезона. Выяснилось, что до турецкого сбора действия игроков трактовались иначе. А потом все изменилось. Речь об эпизоде игры 13-го тура прошлого чемпионата «Тамбов» — «Урал» (1:2). Игорь Панин определил, что игрок гостей нарушил правила, и назначил 11-метровый удар. Тогда один из футболистов «Урала» нанес удар головой, после чего мяч попал в руку его партнеру по команде. Рука находилась в неестественном положении — была поднята вверх.

В октябре прошлого года решение Панина нашло поддержку. Но с начала 2020-го в подобных ситуациях, когда мяч, посланный с близкого расстояния игроком обороняющейся команды, летит в сторону от ворот и попадает в руку его партнеру, пенальти назначать не следует. Даже если рука оказывается в неестественном положении.

Молодцы Сиденков, Лапочкин и Болотенков. Странно, что в их адрес звучат претензии.

(Александр Бобров)