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«Химки» — «Арсенал»: Кухарчук открыл счет

11 декабря 2020, 19:13

«Химки» открыли счет в матче 18-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала». Александр Трошечкин выиграл борьбу в штрафной после навеса, скинул мяч на Илью Кухарчука, и тот в касание поразил ворота туляков.

Химки — Арсенал Т

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