Черевченко объяснил отсутствие Мирзова на матч «Химки» — «Арсенал»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко объяснил, почему в матче 18-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала» не выйдет форвард Резиуан Мирзов.
— У Резиуана проблемы со здоровьем, — сказал Черевченко в эфире «Матч премьер». — Решили не рисковать, впереди еще игра. Есть те, кем можно его заменить.
Рад встрече с работниками и игроками «Арсенала». Немножко ностальгии есть. Хорошие болельщики, хорошая команда. Думаю, они будут поправлять свое положение. Но только не с нами.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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