Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко объяснил, почему в матче 18-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала» не выйдет форвард Резиуан Мирзов.

— У Резиуана проблемы со здоровьем, — сказал Черевченко в эфире «Матч премьер». — Решили не рисковать, впереди еще игра. Есть те, кем можно его заменить.

Рад встрече с работниками и игроками «Арсенала». Немножко ностальгии есть. Хорошие болельщики, хорошая команда. Думаю, они будут поправлять свое положение. Но только не с нами.