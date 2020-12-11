Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 18-го тура Тинькофф-РПЛ (1:0). Хавбек стал автором единственного мяча во встрече.

— Была тяжелая игра. Но мы дотерпели, — сказал Кухарчук в эфире «Матч премьер». — Терпеть и жалить — так и получилось. В любом случае план был на победу. «Арсенал» — хорошая команда, против которой тяжело играть. Хорошо, что сложилось, как сложилось.

Мы раскрепостились, тренерский штаб заставил каждого поверить в себя. Плюс юмор добавился. Сейчас шутки будут еще неделю.