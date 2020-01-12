Хеведес продолжит карьеру в «Кельне»?

Известный журналист и комментатор, колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщил, что защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес может перейти в «Кельн».

Хеведес в Кёльне? — ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) January 12, 2020

— Хеведес в «Кельне»?, — написал Казаков в своем Twitter.

31-летний немец в текущем сезоне провел 21 матч за «Локо» во всех турнирах, в том числе шесть в Лиге чемпионов. Его контракт истекает 30 июня 2021 года.