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Хеведес продолжит карьеру в «Кельне»?

12 января 2020, 11:51
Бенедикт Хеведес. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Бенедикт Хеведес. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Известный журналист и комментатор, колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщил, что защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес может перейти в «Кельн».

— Хеведес в «Кельне»?, — написал Казаков в своем Twitter.

31-летний немец в текущем сезоне провел 21 матч за «Локо» во всех турнирах, в том числе шесть в Лиге чемпионов. Его контракт истекает 30 июня 2021 года.

Дополнительная информация

https://twitter.com/KazakovIlya1

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