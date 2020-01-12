Хеведес продолжит карьеру в «Кельне»?
12 января 2020, 11:51
Известный журналист и комментатор, колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщил, что защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес может перейти в «Кельн».
Хеведес в Кёльне?— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) January 12, 2020
— Хеведес в «Кельне»?, — написал Казаков в своем Twitter.
31-летний немец в текущем сезоне провел 21 матч за «Локо» во всех турнирах, в том числе шесть в Лиге чемпионов. Его контракт истекает 30 июня 2021 года.
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