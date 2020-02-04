Хеведес почти не смотрел матчи «Спартака» под руководством Тедеско

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес оценил старт Кубка «Париматч Премьер» для команды. «Железнодорожники» в первом туре сыграли вничью с «Партизаном» (1:1).

— Я бы сказал, что у нас было больше шансов забить в первой половине матча, — цитируют Хеведеса «Известия». — Думаю, мы были немного перегружены. Рассчитывали на еще один гол, но не хватило давления с нашей стороны. Во второй части матча мы играли немного иначе. У соперника было больше шансов забить. В итоге могу сказать, что матч получился неплохим для обеих команд, как и серия пенальти. К сожалению, мы проиграли. Что касается «Спартака», то не знаю, еще не видел их игру. И почти не смотрел матчи этой команды под руководством Доменико Тедеско.