Хеведес назвал команду своей мечты из тех, с кем вместе играл. Из «Локомотива» в нее вошел лишь один футболист

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес представил команду мечты из тех, c кем он выходил вместе на поле в ходе своей карьеры. Из числа железнодорожников туда вошел только полузащитник Джефферсон Фарфан.

В нее вошли: Мануэль Нойер, Рафинья, Джорджо Кьеллини, Марсело Бордон, Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Иван Ракитич, Джефферсон Фарфан, Паулу Дибала, Рауль, Клас-Ян Хюнтелар.

— У моей команды хорошие шансы быть наверху турнирной таблицы в АПЛ, — cказал Хеведес.

? «У моей команды хорошие шансы быть наверху турнирной таблицы в АПЛ»



Зацени команду мечты @BeneHoewedes в новом выпуске #DREAM TEAM ?? pic.twitter.com/mNJnVSrklU — «Локомотив» ? #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) April 8, 2020

В настоящий момент матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, ближайшая возможная дата возобновления турнира — 31 мая.