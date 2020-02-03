Хердур Магнуссон: «В ЦСКА Акинфеев — самый опытный, он — прадед! Я — папа»
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о возрастной иерархии в клубе среди футболистов.
— Думаю, я в середине возрастной цепочки, — цитирует Магнуссона официальный сайт клуба. — Игорь Акинфеев — самый опытный и самый крутой, он — прадед! (смеется) Набабкин, Щенников, Васин — дедушки, деды. Дальше иду я — папа, отец. В мои «обязанности» входит присматривать за «детишками», нашей молодежью, что я и делаю.
— Готовы ли вы стать отцом в реальной жизни?
— Жду этого с нетерпением. Моя девушка беременна, у нас будет ребенок. Когда придет время, хочу как можно скорее взять его на руки (улыбается).
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/khyerdur-magnusson-v-komande-akinfeev-praded-dalshe-idut-dedy-a-ya-papa/